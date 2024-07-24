Росія обстріляла екопарк під Харковом. Загорілася конюшня, тварин вдалося врятувати

Пожежа в екопарку під Харковом

Російська армія обстріляла територію приватного екопарку в Харківській області. Загорілася будівля конюшні, вогонь перекинувся на дерев'яну господарчу споруду та гостьовий будинок.

Працівники змогли вчасно евакуювати коней зі стайні – вони врятовані. Про це повідомили в ДСНС.

"Двоє чоловіків 1983 та 2005 р.н. поранено від вибухів", – йдеться у повідомленні.

У ОВА сьогодні вранці повідомили, що Росія близько 5 ранку обстріляла Малоданилівську громаду – там пошкоджено конюшню. Назву пошкодженого об'єкту офіційно не повідомляли, але там розташовано "Фельдман екопарк".

Окрім цього удару, ворог декілька разів обстріляв Харків.