Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія здійснила серію ударів по Харкову. Є руйнування

За попередніми даними, одна людина загинула.

Російська армія вранці 24 липня завдала декількох ударів по Харкову. Перше повідомлення про обстріл голова ОВА Олег Синєгубов опублікував о 5:16, а про повторні удари – о 5:34.

Є влучання за декількома адресами, загорівся приватний будинок. За даними мер міста Ігор Терехова, є дані про одного загиблого.

"Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог вдарив з С300.

Синєгубов додав, що перший обстріл відбувся по Немишлянському району. Там пошкоджено нежитлові будівлі і п'ять авто, але минулося без поранених. 

Окрім того, ворог обстріляв і область – Малоданилівську громаду. По ній росіяни вдарили ударним БпЛА Shahed. 

"Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", – додав голова ОВА. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies