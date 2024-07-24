Росія здійснила серію ударів по Харкову. Є руйнування

Російська армія вранці 24 липня завдала декількох ударів по Харкову. Перше повідомлення про обстріл голова ОВА Олег Синєгубов опублікував о 5:16, а про повторні удари – о 5:34.

Є влучання за декількома адресами, загорівся приватний будинок. За даними мер міста Ігор Терехова, є дані про одного загиблого.

"Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог вдарив з С300.

Синєгубов додав, що перший обстріл відбувся по Немишлянському району. Там пошкоджено нежитлові будівлі і п'ять авто, але минулося без поранених.

Окрім того, ворог обстріляв і область – Малоданилівську громаду. По ній росіяни вдарили ударним БпЛА Shahed.

"Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", – додав голова ОВА.