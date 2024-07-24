Умєров назвав зняття обмежень на удари далекобійною зброєю "терміновою потребою"

Очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови із головою Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що необхідність зняття заборон щодо західної зброї для нашої держави є "терміновою".

Як зазначив сам урядовець на своїй сторінці у мережі X, він мав "продуктивний дзвінок" із колегою. Чиновники говорили про розвиток подій на фронті та потреби війська.

Умєров наголосив Остіну, що потрібно якомога скоріше дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, яку надають партнери, для ударів по території Росії без будь-яких обмежень.

"Україна має право знищувати аеродроми, з яких російські винищувачі злітають для ударів по українських містах та критичній інфраструктурі", - заявив міністр.