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Росіяни обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Ще шість людей отримали поранення.

Росіяни обстріляли Донеччину, загинули двоє людей
Наслідки російського удару по Донеччині 23 липня
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Вдень 23 липня російська окупаційна армія обстріляла ракетами Лиман Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“Засоби ураження поцілили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. 

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Попередньо, російська армія використала “Іскандер”.

Також сьогодні росіяни завдали удару FPV-дроном по дорозі у Новогродівській ОТГ. Внаслідок цього травмовано трьох цивільних від 49 до 68 років.

Також пошкоджено близько 15 житлових будинків й автомобіль.

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