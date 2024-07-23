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Росіяни звели нову військову базу під Ростовом, яку можуть використовувати для забезпечення бойових частин РФ, – "Схеми"

Ймовірно, на військовій базі у Новочеркаську дислокується 100-ий полк ЗС РФ.

Росіяни звели нову військову базу під Ростовом, яку можуть використовувати для забезпечення бойових частин РФ, – "Схеми"
Фото: "Схеми" (Радіо Свобода)

Росіяни звели нову військову базу у місті Новочеркаськ  під Ростовом-на-Дону для ймовірного забезпечення  бойових частин РФ. Базу за 200 км від лінії фронту  побудували у травні 2024 року, про що свідчать супутникові знімки Planet Labs, ідеться у розслідуванні "Схем".

Згідно супутникових знімків, нова військова база знаходиться між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

Фото: "Схеми"

За інформацією "Схем", перша військова техніка з'явилася на місці, де будувалася база ще наприкінці серпня 2023 року. Тоді на об'єкті припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Майже за рік база збільшилася утричі.

Військовий експерт Михайло Жирохов, проаналізувавши супутникові знімки, зазначає, що це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

Журналісти "Схем" також встановили, що ймовірно ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, який створили у 2024 році.

Фото: "Схеми"

Основним завданням полку є доставка військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж та паводків.

Про можливу часткову передислокацію 100-го військового полку з Підмосков'я до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, пишуть "Схеми".

Зокрема, журналістам вдалося зафіксувати на території нової військової бази в Новочеркаську мобільний телефон заступника керівника підрозділу Андрія Полухіна, а також ще кількох офіцерів полку. "Схемам" вдалося додзвонитися до кількох військовослужбовців, один із них підтвердив своє перебування у Новочеркаську.

Відомо, що наразі у Новочеркаську дислокується "Шторм Z", який здебільшого формується зі злочинців, яких набирають у виправних колоніях Росії.

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