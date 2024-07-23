ЗСУ знищили пускову установку російського ракетного комплексу "Бук-М1"

Аеророзвідники підрозділу "Чорний ліс" 15-ї бригади артилерійської розвідки навели ракетний удар по ворожій пусковій установці зенітного ракетного комплексу "Бук-М1".
Відео ураження опублікувала пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.
Аеророзвідники підрозділу "Чорний ліс" виявили пускову установку російського зенітного комплексу "Бук-М1".
Оператори відстежили переміщення машини до вогневої позиції та скоригували по ній вогонь української артилерії.
Внаслідок прямого влучання боєкомплект установки здетонував, що свідчить про повне знищення бойової машини.
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