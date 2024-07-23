ЗСУ знищили пускову установку російського ракетного комплексу "Бук-М1"

Внаслідок прямого влучання боєкомплект установки здетонував, що свідчить про повне знищення бойової машини.

Оператори відстежили переміщення машини до вогневої позиції та скоригували по ній вогонь української артилерії.

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