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ЗСУ знищили пускову установку російського ракетного комплексу "Бук-М1"

Внаслідок прямого влучання боєкомплект установки здетонував.

ЗСУ знищили пускову установку російського ракетного комплексу "Бук-М1"

Аеророзвідники підрозділу "Чорний ліс" 15-ї бригади артилерійської розвідки навели ракетний удар по ворожій пусковій установці зенітного ракетного комплексу "Бук-М1".

Відео ураження опублікувала пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Аеророзвідники підрозділу "Чорний ліс" виявили пускову установку російського зенітного комплексу "Бук-М1".

Оператори відстежили переміщення машини до вогневої позиції та скоригували по ній вогонь української артилерії.

Внаслідок прямого влучання боєкомплект установки здетонував, що свідчить про повне знищення бойової машини.

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