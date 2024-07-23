Офіс Генпрокурора заявив, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом

Яхта екснардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука перебуває під безстроковим арештом.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Royal Romance перебуває під арештом у двох провадженнях щодо Медведчука. Загалом проводять процесуальне керівництво у трьох провадженнях, в яких екснардеп має статус підозрюваного або обвинуваченого. Інституціям та уповноваженим особам Євросоюзу раніше передали інформацію, необхідну для ухвалення рішення про накладення санкцій на активи екснардепа. У результат блок 27 травня 2024 року запровадив персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини. Один із його активів - Royal Romance перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій і затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням Постійно діючої санкційної групи й не може залишити територію ЄС.

Наразі триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації. В Офісі Генпрокурора додали, що спільно з Кабінетом Міністрів України у травні 2023 року напрацювали проєкт змін до відповідних нормативно-правових актів, які б дозволили АРМА реалізувати майно, що є за кордоном.. Однак нове керівництво АРМА допустило зволікання в цьому процесі й дотягнуло всі необхідні процедури за три місяці до завершення максимально можливого за Хорватським законодавством строку арешту яхти. Лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти. "Розуміючи, що терміни спливають, Офіс Генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації", - додали в ОГП.