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Росіяни перетворюють тимчасово окуповані землі Донеччини на сміттєзвалище

ТОТ Донецької області потопають у майже 4 мільйонах тонн відходів.

Росіяни перетворюють тимчасово окуповані землі Донеччини на сміттєзвалище
Фото: Центр нацспротиву

Тимчасово окуповані РФ території Донецької області потопають у віходах. Майже 4 млн тонн сміття лежать просто неба.

"Небезпечні відходи ніхто не утилізовує та не знешкоджує. Навпаки – сміття з кожним місяцем тільки збільшується", — розповідають у Центрі національного спротиву. 

Більше того, окупаційна влада зробила Донецький регіон таким собі "полігоном для скидання сміття із Ростовської області". Адже, за інформацією спротиву, половина із токсичного непотребу завезена сюди саме з території РФ.

"Російська окупаційна адміністрація проблеми у цьому не бачить. Принаймні переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод. Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії", ідеться у повідомленні ЦНС.

  • Відомо, що під виглядом переробного заводу окупанти організовують новий сміттєвий полігон "Луганськ" поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів .
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