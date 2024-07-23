Росіяни перетворюють тимчасово окуповані землі Донеччини на сміттєзвалище

Тимчасово окуповані РФ території Донецької області потопають у віходах. Майже 4 млн тонн сміття лежать просто неба.

"Небезпечні відходи ніхто не утилізовує та не знешкоджує. Навпаки – сміття з кожним місяцем тільки збільшується", — розповідають у Центрі національного спротиву.

Більше того, окупаційна влада зробила Донецький регіон таким собі "полігоном для скидання сміття із Ростовської області". Адже, за інформацією спротиву, половина із токсичного непотребу завезена сюди саме з території РФ.

"Російська окупаційна адміністрація проблеми у цьому не бачить. Принаймні переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод. Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії", ідеться у повідомленні ЦНС.