У Торецьку досі залишаються близько 5 тисяч осіб.

Під час евакуації цивільних з Торецька Донецької області, евакуаційниї екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"З Торецька під потужним артобстрілом екіпаж поліції "Білий янгол" вивіз чотирьох людей і двох собак", — ідеться у повідомленні.

Поліцейські доставили мешканців до евакуаційного пункту. Далі врятованим людям допоможуть облаштуватися у більш безпечному регіоні країни.

Попри щоденні бомбові та артилерійські удари, атаки дронами, у Торецьку досі залишаються близько 5 тисяч осіб.