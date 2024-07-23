Під час евакуації цивільних з Торецька Донецької області, евакуаційниї екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"З Торецька під потужним артобстрілом екіпаж поліції "Білий янгол" вивіз чотирьох людей і двох собак", — ідеться у повідомленні.
Поліцейські доставили мешканців до евакуаційного пункту. Далі врятованим людям допоможуть облаштуватися у більш безпечному регіоні країни.
Попри щоденні бомбові та артилерійські удари, атаки дронами, у Торецьку досі залишаються близько 5 тисяч осіб.