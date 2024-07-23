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На Донеччині екіпаж поліцейських потрапив під артилерійський обстріл під час евакуації цивільних

У Торецьку досі залишаються близько 5 тисяч осіб. 

На Донеччині екіпаж поліцейських потрапив під артилерійський обстріл під час евакуації цивільних
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

Під час евакуації цивільних з Торецька Донецької області, евакуаційниї екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл окупантів. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"З Торецька під потужним артобстрілом екіпаж поліції "Білий янгол" вивіз чотирьох людей і двох собак", — ідеться у повідомленні.

Поліцейські доставили мешканців до евакуаційного пункту. Далі врятованим людям допоможуть облаштуватися у більш безпечному регіоні країни.

Попри щоденні бомбові та артилерійські удари, атаки дронами, у Торецьку досі залишаються близько 5 тисяч осіб. 

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