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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 15 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 15 людей отримали поранення
Фото: Telegram / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 15 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“Росія вбиває цивільних! За 22 липня росіяни поранили 15 жителів Донеччини”, – написав Філашкін.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 липня.

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Зарічному — 1 зруйновано, у Ямполі — 2 пошкоджено. У Миколаївській ТГ пошкоджено будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людини поранено, пошкоджено 2 крамниці, кав’ярню, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджено 2 об’єкти у Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

 

Зазначимо, вночі українська ППО збила над Україною 7 із 8 запущених Росією безпілотників та ракету.

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