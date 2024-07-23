На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 15 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“Росія вбиває цивільних! За 22 липня росіяни поранили 15 жителів Донеччини”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 липня.

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Зарічному — 1 зруйновано, у Ямполі — 2 пошкоджено. У Миколаївській ТГ пошкоджено будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людини поранено, пошкоджено 2 крамниці, кав’ярню, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджено 2 об’єкти у Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

Зазначимо, вночі українська ППО збила над Україною 7 із 8 запущених Росією безпілотників та ракету.