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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждала одна людина

Через агресію росіян у області спалахнули пожежі.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждала одна людина
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 23 липня вночі, близько 3:15 війська РФ здійснили обстріл с. Лісне Малоданилівської ТГ Харківського району. Горів гараж. У населеному пункті є пошкодження приватних домоволодінь. Без постраждалих.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 22 липня ввечері під ворожими ударами було с. Руська Лозова Харківського району. Постраждала 30-річна жінка: у потерпілої  акубаротравма. 

Також вчора близько 23:00 росіяни обстріляли м. Купʼянськ та с. Глушківка Купʼянського району: відбулось загорання приватних житлових будинків. Без постраждалих.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Вчора через ворожий обстріл постраждала 75-річна жінка. ЇЇ поранили уламки боєприпасів. 

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