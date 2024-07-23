У Варшаві чоловік напав з ножем на двох українців

У польській столиці Варшаві в одному з міських парків чоловік напав з ножем на двох дітей, які виявилися українцями. Постраждалих 15-річних хлопців госпіталізували.

Як пише Суспільне з посиланням на польські ЗМІ, зловмиснику 26 років, він родом з Узбекистану. Можливо, працював у сервісі з доставки їжі, бо мав відповідний наплічник. Про мотив нападу не повідомлялося.

Разом з українцями були й інші діти, вони не постраждали. Першу допомогу жертвам злочину надав рятувальник, який прогулювався поряд з місцем інциденту. Про стан українців після ушпиталення лікарі говорити відмовляються.