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У Варшаві чоловік напав з ножем на двох українців

Постраждали 15-річні хлопці, їх відвезли до лікарні.

У Варшаві чоловік напав з ножем на двох українців
Фото: PAP

У польській столиці Варшаві в одному з міських парків чоловік напав з ножем на двох дітей, які виявилися українцями. Постраждалих 15-річних хлопців госпіталізували.

Як пише Суспільне з посиланням на польські ЗМІ, зловмиснику 26 років, він родом з Узбекистану. Можливо, працював у сервісі з доставки їжі, бо мав відповідний наплічник. Про мотив нападу не повідомлялося.

Разом з українцями були й інші діти, вони не постраждали. Першу допомогу жертвам злочину надав рятувальник, який прогулювався поряд з місцем інциденту. Про стан українців після ушпиталення лікарі говорити відмовляються.

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