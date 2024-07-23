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Голова МЗС Польщі закликає скасувати обмеження на використання Україною зброї далекого радіусу дії

Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією, наголосив Сікорський. 

Голова МЗС Польщі закликає скасувати обмеження на використання Україною зброї далекого радіусу дії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до колег з країн ЄС з проханням скасувати обмеження на використання Україною переданої їй зброї далекого радіусу дії. 

Про це повідомляє PAP.

"Це була б повна самооборона, яка є законною за міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", - сказав Сікорський. 

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Він наголосив, що таким чином Україна могла б завдавати ударів по російських літаках, які стріляють крилатими ракетами та атакувати аеропорти, з яких вони злітають.

Крім того, Сікорський закликав посилити санкції проти Росії та використати російські активи до кінця року для кредиту, який дозволить Україні функціонувати, а також купувати зброю.

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