Голова МЗС Польщі закликає скасувати обмеження на використання Україною зброї далекого радіусу дії

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до колег з країн ЄС з проханням скасувати обмеження на використання Україною переданої їй зброї далекого радіусу дії.

Про це повідомляє PAP.

"Це була б повна самооборона, яка є законною за міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що таким чином Україна могла б завдавати ударів по російських літаках, які стріляють крилатими ракетами та атакувати аеропорти, з яких вони злітають.

Крім того, Сікорський закликав посилити санкції проти Росії та використати російські активи до кінця року для кредиту, який дозволить Україні функціонувати, а також купувати зброю.