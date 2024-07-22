Головне за понеділок, 22 липня: бої на Краматорському напрямку, ракетний удар по Одещині

Бойові дії на Донеччині, 93 бойові зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень, похорон Ірини Фаріон. Яким запам’ятається 880-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вдень російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеській області.

“Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти”, - написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він уточнив, що внаслідок удару було частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі.

На щастя, внаслідок обстрілу минулося без людських жертв та травмувань.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 22 липня на фронті відбулися 93 бої.

Росіяни нарощують зусилля на Краматорському напрямку. Від ворожих обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по місту Конотоп. Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина.

На Краматорському напрямку зафіксували 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, дев’ять боєзіткнень станом на 16 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 липня – в новині.

Росіяни зосереджені на спробах продовжити наступ на 12 основних напрямках, включно з загрозою для Сумської області, повідомили джерела в Силах оборони.

Росія також стала активно шукати нову тактику для ракетних ударів.

"Тенденціями є практично щоденні демонстраційні польоти стратегічної авіації з виходом до рубіжів пуску ракет, систематичні дії малих груп літаків, на відміну від попереднього формату їх масованого застосування, нові способи подолання системи ППО", – пояснили джерела.

Залишається на попередньому рівні ризик ураження наземних об’єктів на території України до Києва та обласних центрів північних і західних областей включно. Очікується продовження існуючої інтенсивності практично щодобових ударів керованими авіабомбами, ракетами Х-59/69 та БПЛА типу "Шахед" з спробами охопити максимально більшу територію України.

Докладніше – в новині.

Ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області, повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.

Унаслідок бомбардування виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території. Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв.м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв.м.

Травмовано одну людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти.

У Гарнізонному храмі Львова сьогодні прощалися з Іриною Фаріон.

Церемонія прощання відбулася на площі Ринок, далі люди попрямували на Личаківський цвинтар.

BBC пише, що попрощатися з колишньою народною депутаткою прийшли тисячі людей.

Світлини та подробиці – в новині.

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець. Про це повідомили у Національній поліції України.

Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал.

Також вони вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 23 липня.

За інформацією компанії, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж усієї доби.

Із 14.00 по 24.00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. А в інші години доби діятимуть дві черги.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!