Федоров: за тиждень через "Дію" бізнес забронював від мобілізації понад 34 тисяч працівників

Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо, розповів посадовець.

За тиждень через "Дію" бізнес забронював від мобілізації понад 34 тисяч працівників.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з представниками Асоціації IT Ukraine, регіональними IT-кластерами та об’єднаннями.

"Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години. Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо. Сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію", - зазначив Федоров.

Віцепрем'єр додав, що на зустрічі також зосередилися на технологічній війні та залучення ІТ-сектору до розвитку інновацій.

"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. Проте важливе завдання зараз — створити оборонні технології, які стануть асиметричною відповіддю для ворога. Цього можна досягти тільки через кооперацію військових та технологічного сектору", - додав Федоров.