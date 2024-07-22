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Федоров: за тиждень через "Дію" бізнес забронював від мобілізації понад 34 тисяч працівників

Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо, розповів посадовець.

Федоров: за тиждень через "Дію" бізнес забронював від мобілізації понад 34 тисяч працівників
віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Фото: Telegram/Fedorov

За тиждень через "Дію" бізнес забронював від мобілізації понад 34 тисяч працівників.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з представниками Асоціації IT Ukraine, регіональними IT-кластерами та об’єднаннями.

"Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години. Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо. Сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію", - зазначив Федоров.

Віцепрем'єр додав, що на зустрічі також зосередилися на технологічній війні та залучення ІТ-сектору до розвитку інновацій. 

"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. Проте важливе завдання зараз — створити оборонні технології, які стануть асиметричною відповіддю для ворога. Цього можна досягти тільки через кооперацію військових та технологічного сектору", - додав Федоров.

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