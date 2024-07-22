Загибель хлопця на атракціоні: поліція допитала директора та персонал і вилучила документацію. Тривають обшуки у службах КМДА

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.
В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал.
Також вони вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Сьогодні рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву тролея атракціону. Трагедія сталася на канатній дорозі від Пішохідного мосту до Труханового острова.
Як повідомлялося, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.
Що було раніше
- У січні 2021 року у КМДА повідомили, що переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова" стало ТОВ "Активна країна".
- Замовником проєкту канатної дороги було комунальне підприємство "Плесо”. Його загальна вартість ‒ орієнтовно 3,6 мільйона гривень.
- Прокурори ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону та позивалися до суду. Вони наголошували, що компанія не мала досвіду з реалізації подібних проєктів та експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їхню потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.
- Відповідачами у справі були Виконавчий орган, КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.
- Однак Господарський суд Києва своїм рішенням від 2 грудня 2021 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення залишили у силі постанова Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та постанова Верховного Суду від 14 вересня 2022 року.
- Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.
- “Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які “вимагають від правоохоронців ретельного розслідування” нагадуємо про їхню позицію у судах”, ‒ йдеться у пресрелізі прокуратури.