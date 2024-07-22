Загибель хлопця на атракціоні: поліція допитала директора та персонал і вилучила документацію. Тривають обшуки у службах КМДА

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув юнак.

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал.

Також вони вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Сьогодні рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву тролея атракціону. Трагедія сталася на канатній дорозі від Пішохідного мосту до Труханового острова.

Як повідомлялося, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

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