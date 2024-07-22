Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби

Земельна ділянка була арештована ще в січні, відповідно, будь-які роботи на ній були під забороною.

Поліція Києва почала слідчі дії у власника історичної садиби на вулиці Кониського, 22, яку знесли 19 липня, а також у будівельної фірми, що виконала демонтаж.

Провадження стосується незаконного знесення. Зловмисники не мали відповідних дозволів, але за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували арештований будинок, повідомили правоохоронці.

"Зауважимо, що поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій", – йдеться у повідомленні.

Знесення садиби

Фото: МКІП Садиба Зеленських

Маєток зведений у XIX столітті на замовлення купця Василя Маліна. Це – обнесена цеглою дерев'яна будівля, одна з найстаріших на вулиці. Родина заможних міщан Зеленських проживала тут з 1911 року, і відтоді за будівлею закріпилися назва на її честь.

Візуально будівля була у доброму стані, але на її місці хотіли побудувати другу чергу ЖК, та ще й названого на честь російського письменника Тургенєва – за колишньою назвою вулиці.

Знесення будівлі відбулося 19 липня. Садиба юридичного статусу пам'ятки не мала, як і статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, повідомив в.о. міністра культури Карандєєв. Однак, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі і визнаний значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу.

Обурення у зв'язку зі знищенням чергової історичної будівлі кияни висловили на мітингу під КМДА. Міська ж влада шукає відповідальних за інцидент деінде: знесення садиби Кличко назвав "цинічною провокацією" і порадив мітингарям іти не до нього, а до Верховної Ради та уряду. Карандєєв натомість пояснив, що садибу Зеленського до реєстру пам'яток не внесли лише з однієї причини: КМДА не подала необхідну документацію.

22 липня київський мер сказав, що місто позиватиметься до власника будівлі та зубудованика, а також – вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, якому вона була.