Люди зібралися на сходинках із плакатами та зображеннями знищених історичних будинків у Києві.

Близько тисячі людей увечері 20 липня зібралися під Київською міською державною адміністрацією на акцію протесту, повідомляє Суспільне.

До мітингу активістів підштовхнуло знесення садиби Зеленських на вулиці Кониського, 22.

Люди зібралися на сходинках із плакатами та зображеннями знищених історичних будинків у Києві.

Люди скандували: "Досить нищити наше місто", "Досить руйнувати Київ", "Ні свавіллю Київради", "Новий мурашник не наблизить перемогу", тощо.

Близько тисячі людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА після знесення історичної садиби Зеленських, передає наша кореспондентка pic.twitter.com/KQKjUhATEG — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) July 20, 2024

Після акції мітингарі вирушили до знищеної пам'ятки на Кониського, 22.

Нагадаємо, напередодні у Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". В.о. міністра культури назвав це “цинічним порушенням закону”. Він зазначив, що цей будинок, на жаль, не мав юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством.