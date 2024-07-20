​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Волині зіткнулись Audi та ВАЗ. Одна жінка загинула, ще дві жінки та троє дітей травмовані

Поліція встановлює причини аварії.

На Волині зіткнулись Audi та ВАЗ. Одна жінка загинула, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Фото: поліція Волинської області

Сьогодні, 20 липня, на Волині зіткнулись Audi та ВАЗ, внаслідок чого є загибла та поранені. Про це повідомляє місцева поліція. 

Аварія сталася сьогодні по обіді на автодорозі Ковель - Любомль. Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув миттєво на місце події, оскільки вони патрулювали неподалік. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку. 

Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні.

Поліція встановлює причини аварії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies