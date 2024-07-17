В Андах пасажирський автобус потрапив у ДТП. Відомо про 25 загиблих

Щонайменше 25 людей загинули та 17 отримали поранення в Перу після аварії автобуса, який рухався маршрутом через гірську місцевість, пише Reuters.
Автобус з’їхав з шосе в регіоні Анд Аякучо на світанку, перекинувшись і впав зі схилу висотою 200 метрів.
Представники влади повідомили, що рятувальні роботи тривають.
За попередньою інформацією в автобусі було 42 пасажири.
Автобус належить місцевій компанії Turismo Molina Union SAC, яка розпочала розслідування смертельного інциденту.
- Автобусні аварії зі смертельними наслідками доволі часто трапляються в Перу, де багато автобусів їздять нестабільними гірськими дорогами або ними водії без відповідного досвіду.
- Щонайменше 25 людей загинули в квітні, коли автобус впав у річку в регіоні Кахамарка на півночі Перу, а у вересні минулого року щонайменше 24 людини стали жертвами в аналогічній аварії в регіоні Анко.