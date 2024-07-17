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В Андах пасажирський автобус потрапив у ДТП. Відомо про 25 загиблих

Аварія сталася на території Перу.

В Андах пасажирський автобус потрапив у ДТП. Відомо про 25 загиблих
Фото: aljazeera.com

Щонайменше 25 людей загинули та 17 отримали поранення в Перу після аварії автобуса, який рухався маршрутом через гірську місцевість, пише Reuters.

Автобус з’їхав з шосе в регіоні Анд Аякучо на світанку, перекинувшись і впав зі схилу висотою 200 метрів.

Представники влади повідомили, що рятувальні роботи тривають.

За попередньою інформацією в автобусі було 42 пасажири.

Автобус належить місцевій компанії Turismo Molina Union SAC, яка розпочала розслідування смертельного інциденту.

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  • Автобусні аварії зі смертельними наслідками доволі часто трапляються в Перу, де багато автобусів їздять нестабільними гірськими дорогами або ними водії без відповідного досвіду.
  • Щонайменше 25 людей загинули в квітні, коли автобус впав у річку в регіоні Кахамарка на півночі Перу, а у вересні минулого року щонайменше 24 людини стали жертвами в аналогічній аварії в регіоні Анко.
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