Директорка Секретної служби США заперечила свою відставку після замаху на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл заявила, що не піде зі своєї посади після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа на мітингу у Пенсильванії.
Про це пише видання The Hill.
Секретна служба потрапила у центр уваги громадськості, оскільки виникли запитання щодо того, як озброєний чоловік зміг підійти достатньо близько, щоб вистрілити в Трампа.
Деякі критики та законодавці припустили, що Чітл має піти у відставку або звільнитися через стрілянину.
Водночас ABC процитувало міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, який сказав, що “на 100 відсотків” довіряє Секретній службі після інциденту.
“Я ціную коментарі секретаря. І ми будемо й надалі бути прозорими та спілкуватися з людьми”, – відповіла вона.
Коли її запитали, чи планує вона піти у відставку після cпроби замаху на Трампа, вона відповіла, що ні.
- 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.
- Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
- Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.
- В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
- ФБР розглядає стрілянину як замах на вбивство і можливий внутрішній терористичний акт.
- Bloomberg зазначає, що після замаху на експрезидента Секретна служба США стикнеться з жорстким громадським контролем і стане суб’єктом розслідувань. Зокрема, Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а Байден дав низку доручень через замах на Трампа.
- Замах на Трампа засудив президент України Володимир Зеленський та низка світових лідерів.