Директорка Секретної служби США заперечила свою відставку після замаху на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл заявила, що не піде зі своєї посади після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа на мітингу у Пенсильванії.

Про це пише видання The Hill.

Секретна служба потрапила у центр уваги громадськості, оскільки виникли запитання щодо того, як озброєний чоловік зміг підійти достатньо близько, щоб вистрілити в Трампа.

Деякі критики та законодавці припустили, що Чітл має піти у відставку або звільнитися через стрілянину.

Водночас ABC процитувало міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, який сказав, що “на 100 відсотків” довіряє Секретній службі після інциденту.

“Я ціную коментарі секретаря. І ми будемо й надалі бути прозорими та спілкуватися з людьми”, – відповіла вона.

Коли її запитали, чи планує вона піти у відставку після cпроби замаху на Трампа, вона відповіла, що ні.