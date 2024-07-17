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Мер Парижа поплавала у Сені, на очищення якої витратили 1,4 млрд євро

У межах паризької олімпіади спортсмени мають пропливти у Сені під час тріатлону та марафону. Плавання у річці було заборонено протягом понад століття.

Мер Парижа поплавала у Сені, на очищення якої витратили 1,4 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Анн Ідальго, мер столиці Парижа, зробила заплив у Сені, аби показати, що вода у річці достатньо чиста для проведення змагань на відкритому повітрі під час Олімпійських ігор, пише DW.

У межах паризької олімпіади спортсмени мають пропливти у Сені під час тріатлону та марафону. Плавання у річці було заборонено протягом понад століття.

“Напередодні Ігор, коли Сена буде відігравати ключову роль, ця подія стане демонстрацією зусиль міста та країни для покращення якості води та екологічного стану річки”, ‒ заявила Ідальго. 

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На очищення давно забрудненої річки витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в тріатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.

Ідальго збиралася скупатися в річці ще у червні, але вона відклала заплив через те, що обсяг фекалій у річці у 10 разів перевищував дозволену норму. 

Її довгоочікуване занурення в Сену спровокувало появу мемів, створених за допомогою штучного інтелекту, на яких вона схожа на персонажа ельфа Доббі з серії книжок та фільмів Гаррі Поттера.

Фото: EPA/UPG

Група користувачів навіть закликала до протесту, використовуючи хештег #jechiedanslaSeine (#IshitintheSeine) і погрожувала “сходити до вітру” в річці в день запливу Ідальго.

  • Літні Олімпійські ігри у Парижі стартують у пʼятницю, 26 липня і триватимуть до 11 серпня.

Фото: EPA/UPG

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