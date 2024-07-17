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Демократи у Конгресі проти "дострокового номінування" Байдена

Виборчі правила в Огайо, ймовірно, більше не вимагають від партії поспішати з рішенням.

Демократи у Конгресі проти "дострокового номінування" Байдена
Джо Байден у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Щонайменше троє конгресменів-демократів ініціювали заяву до партійного комітету, у якій вимагають не проводити 21 липня "онлайн-висування" Джо Байдена на посаду президента США.

Як пише The Guardian, законотворці стверджують, що "придушити дебати та достроково заблокувати будь-які зміни через непотрібну та безпрецедентну "віртуальну" процедуру - це жахлива ідея, яка підірве дух та єдність у Демократичній партії". 

Конгресмени також вказують на те, що виборчий комітет Огайо нібито більше не вимагає від демократів визначитися з кандидатом раніше запланованого з'їзду у Чикаго 19-22 серпня. Проте у партії стверджують, що скасування дедлайну нібито не поширюється на нинішню кампанію.

Інціативна група "Джо, передай факел", яка виступає проти другого терміну Байдена, також звернулася до керівництва Демократичної партії з вимогою "не втягувати людей у цей антидемократичний, трампістський маневр". 

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