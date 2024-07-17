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Ілон Маск переводить бізнес з демократичної Каліфорнії у республіканський Техас

Мільярдер вважає, що у штаті ухвалили забагато законів, які чинять тиск на родини і компанії.

Ілон Маск переводить бізнес з демократичної Каліфорнії у республіканський Техас
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Компанії SpaceX та X, які належать Ілону Маску, відмовляться від штаб-квартир у Каліфорнії та переїдуть у Техас. Про рішення змінити локацію своїх бізнес-активів мільярдер публічно повідомив у власній соціальній мережі.

Як зазначає BBC, формальною причиною, або ж "останньою краплею", як сказав сам Маск, стало ухвалення у Каліфорнії закону, який забороняє школам змушувати персонал повідомляти батькам про зміну гендерної ідентичності їхньої дитини. Мільярдер має трансгендерну дочку, яка відмовилася від будь-яких зв'язків з ним.

Маск вважає, що влада Каліфорнії "ухвалила вже надто багато законів, які чинять тиск на родини та компанії". У Техасі, за збігом, сприятливіші для бізнесу податкові правила.

Переїзд Space X та X пов'язують з активним залучення Маска до американської політики: Каліфорнія є традиційно демократичним штатом, в той час як Техас завжди підтримує республіканців. Сам мільярдер вирішив фінансово сприяти передвиборчій кампанії Дональда Трампа і визнав, що спонсоруватиме її на суму 45 мільйонів доларів щомісяця.

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