Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив із ним підтримку України

"Не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом, вони обговорили Україну.

Про це Джонсон повідомив в Instagram.

"Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав він.

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер наголосив, що попри сумнівні заяви щодо України, які лунають від деяких республіканців, американський народ і Конгрес США зберігають рішучу підтримку українців.