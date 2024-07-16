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Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив із ним підтримку України

"Не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії".

Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив із ним підтримку України
Борис Джонсон і Дональд Трамп
Фото: Борис Джонсон, Instagtam

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом, вони обговорили Україну.

Про це Джонсон повідомив в Instagram.

"Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав він. 

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер наголосив, що попри сумнівні заяви щодо України, які лунають від деяких республіканців, американський народ і Конгрес США зберігають рішучу підтримку українців.

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