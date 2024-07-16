У Японії з “Фукусіми” скинули ще 7800 тонн очищеної води

Оператор пошкодженої атомної електростанції “Фукусіма” завершив сьомий етап скидання очищеної радіоактивної води в океан, пишуть Kyodo News.
Токійська електроенергетична компанія (TEPCO) випустила близько 7800 тонн води під час останнього раунду, який почався 28 червня. Аномальних рівнів тритію в прилеглих водах не виявили. Тритій ‒ це радіоактивний елемент, що не становить великої загрози для людей і навколишнього середовища.
Перед скиданням вода, яка використовується для охолодження розплавленого палива на заводі, проходить через передову систему обробки, яка видаляє більшість радіонуклідів, окрім тритію.
TEPCO виявила 18 беккерелів тритію на літр у морській воді, відібраній із вихідного отвору заводу, що нижче власного ліміту в 700 беккерелів, при якому викид води припиниться. Додамо, ліміт Всесвітньої організації охорони здоров’я для питної води становить в 10 000 беккерелів.
- Компанія планує скинути близько 54 600 тонн протягом семи раундів у 2024 фінансовому році.
- Вперше воду скинули у серпні 2023 року, що стало початком виведення АЕС з експлуатації, на якій після масштабної аварії у 2011 році після потужного землетрусу та цунамі розплавилися три реактори.