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У Японії з “Фукусіми” скинули ще 7800 тонн очищеної води

Аномальних рівнів тритію в прилеглих водах не виявили. 

У Японії з “Фукусіми” скинули ще 7800 тонн очищеної води
Фото: Kyodo News

Оператор пошкодженої атомної електростанції “Фукусіма” завершив сьомий етап скидання очищеної радіоактивної води в океан, пишуть Kyodo News.

Токійська електроенергетична компанія (TEPCO) випустила близько 7800 тонн води під час останнього раунду, який почався 28 червня. Аномальних рівнів тритію в прилеглих водах не виявили. Тритій ‒ це радіоактивний елемент, що не становить великої загрози для людей і навколишнього середовища.

Перед скиданням вода, яка використовується для охолодження розплавленого палива на заводі, проходить через передову систему обробки, яка видаляє більшість радіонуклідів, окрім тритію.

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TEPCO виявила 18 беккерелів тритію на літр у морській воді, відібраній із вихідного отвору заводу, що нижче власного ліміту в 700 беккерелів, при якому викид води припиниться. Додамо, ліміт Всесвітньої організації охорони здоров’я для питної води становить в 10 000 беккерелів.

  • Компанія планує скинути близько 54 600 тонн протягом семи раундів у 2024 фінансовому році. 
  • Вперше воду скинули у серпні 2023 року, що стало початком виведення АЕС з експлуатації, на якій після масштабної аварії у 2011 році після потужного землетрусу та цунамі розплавилися три реактори.
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