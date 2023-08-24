З Фукусіми почали викид води до Тихого океану. Китай заборонив імпорт усіх морепродуктів з Японії

Японія почала викид понад мільйона кубометрів води до Тихого океану зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

Про це пише The Guardian.

У відповідь Китай оголосив про негайну повну заборону на імпорт усіх морепродуктів з Японії, що викликало обурення місцевих рибалок.

Оператор Tokyo Electric Power (Tepco) відкачав невелику кількість води з електростанції у четвер, через два дні після того, як план схвалив уряд Японії.

Tepco повідомив, що не було виявлено жодних відхилень від норми в помпі забортної води або навколишніх об'єктах. Для проведення процедури на місці були присутні спостерігачі з Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), яка схвалила цей план, а робітники Tepco мають взяти проби води пізніше в четвер.

“Скидання, яке, як очікується, займе від 30 до 40 років, викликало гнів у сусідніх країнах і стурбованість серед рибалок, що воно зруйнує їхню галузь, оскільки споживачі уникатимуть морепродуктів, виловлених на Фукусімі та навколо неї”, − зазначає видання.

Китай назвав викид води “надзвичайно егоїстичним та безвідповідальним”.

“Океан є спільним надбанням всього людства, і насильницький запуск скидання ядерних стічних вод Фукусіми в океан − це вкрай егоїстичний та безвідповідальний акт, який ігнорує міжнародні суспільні інтереси”, − йдеться у заяві МЗС Пекіна.

У четвер південнокорейська поліція заарештувала щонайменше 14 людей, які протестували проти викиду води.

Нагадаємо, викид води необхіден для повного виведення з експлуатації майданчика після землетрусу та цунамі 2011 року, що викликали найбільшу у світі атомну катастрофу з часів Чорнобиля.

Японія запевнила інші країни, що скидання води безпечне, відповідає стандартній галузевій практиці і є необхідним, оскільки близько 1000 резервуарів для зберігання на Фукусімі буде заповнено до початку 2024 року. За даними МАГАТЕ, інші країни з атомними електростанціями вже безпечно скидають розведені відходи в море.

У травні у Японії відбулися протести проти викиду води. Активісти підкреслюють, що навіть після очистки у воді залишається частина радіації. “Це проєкт, що триває десятиліття й охоплює кілька поколінь, він має отримати громадський консенсус”, − зазначили вони.