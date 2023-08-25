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ООН закривала свою європейську штаб-квартиру через питання безпеки

У будівлі Палацу Націй у Женеві розташована Рада ООН з прав людини.

ООН закривала свою європейську штаб-квартиру через питання безпеки
Фото: Вікіпедія

Організація Об'єднаних Націй відкрила свою європейську штаб-квартиру в Женеві у Швейцарії після того, як закрила її через “постійні проблеми безпеки”.

Про це повідомив її представник, пише Reuters.

Раніше повідомлялося, що питання безпеки “активно вивчається службами безпеки ООН і має бути вирішено найближчим часом”.

Видання зазначає, що у будівлі Палацу Націй розташована Рада ООН з прав людини, і вона є центром для дипломатів, гуманітарних працівників та чиновників.

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Нагадаємо, ООН скорочує допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів. Оперативні потреби становлять $20 млрд, вдалося зібрати лише близько $5 млрд.

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