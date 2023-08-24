Байден оголосив про нові санкцій проти РФ: щодо причетних до депортації з України

США впроваджують нові антиросійські санкції. Вони спрямовані про тих, хто винен у примусових переміщеннях українців і депортаціях.

Про це повідомив президент США Джо Байден у привітанні з Днем незалежності України. Щодо кого саме застосовано санкцій – він не уточнив.

"Ми також працюємо з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні. У тому числі й примусове вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", – зазначив американський президент.

Байден додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують.

"Наша підтримка незалежності України є непохитною та міцною. Ось чому Сполучені Штати та інші країни Великої сімки опублікували спільну декларацію в Литві минулого місяця, в якій зобов’язалися допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в найближчі роки, декларація, до якої зараз приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимемо у довгостроковій перспективі", – наголосив президент США.

За депортацію українських дітей, як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої "з прав дитини".