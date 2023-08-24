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Литва виділяє військову допомогу Україні на €41 млн. Будуть боєприпаси і засоби для боротьби з дронами

За перші сім місяців цього року країна передала вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

Литва виділяє військову допомогу Україні на €41 млн. Будуть боєприпаси і засоби для боротьби з дронами
Фото: president.gov.ua

24 серпня Литва оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 41 мільйон євро.

Про це йдеться на сайті литовського Міністерства оборони.

У переліку - боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого. 

"Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже обчислюється мільйонами боєприпасів та тисячами одиниць зброї, а отримана віддача - це отримані цінні уроки та зміцнена оборона Литви. Литва продовжує безперебійну підтримку України, яка сьогодні відзначає 32-у річницю своєї незалежності, а загальний обсяг воєнної допомоги Україні з початку війни вже перевищив півмільярда євро", - заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас. .

У Міноборони країни додали, що за перші сім місяців цього року військова підтримка включає вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

Крім того, країна також готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів із підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, інструктори литовської армії також беруть участь в операції "Інтерфлекс", під час якої разом з іншими союзниками НАТО навчають наших бійців тонкощів бою. А лікувально-реабілітаційні установи вже прийняли близько 200 поранених захисників України, планується затвердити ще більшу кількість.

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Нагадаємо, у вересні, як напередодні обіцяв президент Литви, передадуть Україні ракетні комплекси NASAMS.

Також Литва виділяє кошти для системи реабілітації в нашій державі.

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