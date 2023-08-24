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За два роки експорт до Африки російської нафти та зрідженого газу збільшився удвічі

Путін заявив на саміті БРІКС, що Росія зацікавлена в розвитку “багатогранних зв'язків” з континентом.

За два роки експорт до Африки російської нафти та зрідженого газу збільшився удвічі
Фото: EPA/UPG

Москва має намір поглиблювати зв'язки з африканськими країнами та залишиться партнером у постачанні продовольства та палива.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на саміті БРІКС у Південній Африці, у якому взяв участь відеозв’язком, пише Reuters.

Путін заявив, що Росія зацікавлена в розвитку “багатогранних зв'язків” з Африкою, яка зіткнулася зі зростанням цін на паливо та продовольство унаслідок нападу Москви на Київ.

Вихід РФ з чорноморської зернової угоди в липні призвів до різкого зростання цін на зерно, що дуже вдарило по багатьох африканських країнах. Росія та Україна входять до найбільших світових експортерів зерна.

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У своєму виступі Путін також сказав, що Росія має понад 30 енергетичних проєктів в африканських країнах, додавши, що постачання російського палива допоможуть урядам африканських країн стримати зростання цін.

“За останні два роки експорт до Африки російської сирої нафти, нафтопродуктів та зрідженого природного газу збільшився у 2,6 раза”, − сказав він.

Росія прагне перетворити групу БРІКС, до якої нині входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, на впливовіший блок, здатний кинути виклик домінуванню Заходу у світовій економіці.

У своєму виступі в четвер Путін націлився на колишні колоніальні західні держави та їх підтримку того, що він назвав “неолібералізмом”, який, за його словами, становить загрозу як традиційним цінностям у країнах, що розвиваються, так і виникненню багатополярного світу, де жодна країна чи блок не домінували б.

Нагадаємо, на триденному саміті в Йоганнесбурзі цього тижня лідери БРІКС погодилися запросити ще шість країн – Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати – приєднатися до блоку.

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