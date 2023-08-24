Тіла загиблих в авіакатастрофі у Росії вивезли на експертизу, − ЗМІ

Тіла загиблих в авіакатастрофі у Тверській області Росії, серед яких Росавіація підтвердила наявність лідера ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, вивезли на експертизу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

“Тіла, всі тіла, поїхали до Твері, в судовий морг”, − зазначає видання Фонтанка.

Місце аварії огородили у два ряди машини служб, інформує Telegram-канал Shot. Там продовжують працювати силовики.

Фото: Telegram-канал Astra

“Дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6-й ранку. За попередніми даними, їх повезуть до тверського моргу на вулиці Бобкова. Там розташовано бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.