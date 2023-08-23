Росавіація підтвердила наявність Пригожина на борту літака, що розбився під Москвою

Також на борту, за даними авіакомпанії, перебував і Уткін.

За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer - 135, що розбився під Москвою, перебували Євген Пригожин і Дмитро Уткін - очільники ПВК "Вагнера".

Про це повідомила пресслужба Росавіації.

Зазначається, що крім Пригожина та Уткіна, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

Також Росавіація наголосила, що рейс виконувався з дозволу використання повітряного простору.

Нагадаємо, сьогодні у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".