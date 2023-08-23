Литва, Латвія та Польща обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Зокрема, вони обговорили наплив нелегальних мігрантів з Білорусі і дислокованих в цій країні найманців ПВК “Вагнера”.

Керівниками Держприкордонслужб Литви, Латвії та Польщі обговорили актуальні питання, що хвилюють європейські країни, котрі межують з Білоруссю та Росією.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Литви.

Керівники прикордонних служб поділилися думками щодо загроз, які виникають у кожній країні, реагування на них та шляхів їх запобігання.

Зокрема, вони обговорили наплив нелегальних мігрантів з Білорусі, який триває вже третій рік, і дислокованих в цій країні найманців ПВК “Вагнера”.

Також вони розглянули ситуацію, яка виникне після рішення про повне закриття кордону з Білоруссю та Росією, та обговорили можливі сценарії дій та алгоритми.

Нагадаємо, литовські прикордонники та військові планують провести 27 серпня спільні навчання для підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні.

Також Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю. За одну добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.