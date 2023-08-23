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Індія успішно посадила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць

Кілька днів тому аналогічна спроба Росії закінчилася провалом.

Індія успішно посадила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць
Фото: techno.bigmir.net

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею.

Про це повідомляє Bloomberg.

Космічний корабель Chandrayaan-3 (Чандраян-3) здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським) у середу, 23 серпня.

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

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Індія також стала другою країною після Китаю, яка має на Місяці працюючий марсохід.

Раніше, в неділю, провалився російський космічний проєкт "Луна-25" - автоматичний модуль не зміг приземлитися, як планувалося, на поверхні Місяця. Як визнала російська влада, апарат "припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця".

Це мала бути перша така місія в пострадянській Росії і перша російська місія після початку нових "місячних перегонів", у яких беруть участь кілька країн.

У липні повідомлялося, що Китай планує відправити на Місяць дві ракети для пілотованої посадки.

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