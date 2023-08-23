Індія успішно посадила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць

Кілька днів тому аналогічна спроба Росії закінчилася провалом.

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею.

Про це повідомляє Bloomberg.

Космічний корабель Chandrayaan-3 (Чандраян-3) здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським) у середу, 23 серпня.

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

Індія також стала другою країною після Китаю, яка має на Місяці працюючий марсохід.

Раніше, в неділю, провалився російський космічний проєкт "Луна-25" - автоматичний модуль не зміг приземлитися, як планувалося, на поверхні Місяця. Як визнала російська влада, апарат "припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця".

Це мала бути перша така місія в пострадянській Росії і перша російська місія після початку нових "місячних перегонів", у яких беруть участь кілька країн.

У липні повідомлялося, що Китай планує відправити на Місяць дві ракети для пілотованої посадки.