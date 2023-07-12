Китай планує відправити дві ракети для пілотованої посадки на Місяць

Китай планує відправити на Місяць дві ракети до 2030 року, пише Reuters.

Одна з ними нестиме космічний корабель, який приземлиться на поверхню, а інша транспортує астронавтів.

Обидві ракети вийдуть на орбіту Місяця, і після успішного стикування астронавти увійдуть у місячний посадковий модуль, щоб спуститися на поверхню Місяця.

План із двома ракетами дозволить подолати давню технологічну перешкоду Китаю у розробці надпотужної ракети, яка є достатньо потужною для відправлення як астронавтів, так і посадкового зонда.

Після того, як астронавти виконають свої наукові завдання та зберуть зразки, посадковий модуль доставить астронавтів назад на орбітальний космічний корабель, на якому вони повернуться на Землю, заявив заступник головного інженера Китайської пілотованої космонавтики Чжан Хайлянь на саміті в Ухані.

“Перегони за відправкою людей на Місяць посилилися останніми роками, оскільки і Китай, і Сполучені Штати вивчають потенційні корисні копалини на Місяці. Створення місячних місць проживання також може допомогти в майбутніх пілотованих місіях на інші планети, такі як Марс”, − пише видання.

Нагадаємо, адміністратор Національного агентства США з дослідження космічного простору Білл Нельсон заявив, що Сполучені Штати перебувають у космічних перегонах із Китаєм, і країні необхідно “остерігатися”, щоб її суперник не закріпився і не спробував домінувати над місячними ресурсами.