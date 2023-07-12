​Німеччина відмовилася від наміру створити в Польщі спільний центр технічного обслуговування танків Leopard 2

Leopard 2A5 і Leopard 2A6 будуть ремонтувати в Німеччині і, ймовірно, у Литві.

12 липня Берлін відмовився від планів створення спільного центру технічного обслуговування танків у Польщі, передає Reuters.

Це сталося в результаті невдалих переговорів. Представник міністерства оборони Німеччини заявив, що танки Leopard 2 (Leopard 2A5 і Leopard 2A6), пошкоджені на війні в Україні, будуть ремонтувати в Німеччині та, ймовірно, у Литві.

Спочатку Берлін і Варшава прагнули створити спільний центр технічного обслуговування в Польщі. Це для того, аби скоротити відстань доставлення пошкоджених танків. Однак переговори затягнулися на декілька місяців через звинувачення в тому, що ціни, необхідні для ремонту в Польщі, були набагато вищими, ніж зазвичай.

У переговорах брали участь німецькі та польські компанії, а також уряди обох держав.

Нагадаємо, газета Handelsblatt повідомила спершу, що уряд Німеччини вийшов з переговорів про створення хабу в Польщі, посилаючись на джерела, які заявили, що німецька сторона вважає оцінку витрат Польщі непропорційною.

Тоді Міністерство оборони ФРН спростувало інформацію про відмову від перемовин Варшави та Берліна.

Однією із причин затримки у переговорах Німеччини і Польщі ЗМІ називали різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тисяч євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.