Зеленський про "умови" для отримання запрошення до НАТО: ми розраховуємо на конкретику

Рада Україна-НАТО може дати необхідну Україні інституційну визначеність. Для України важливо, щоб ця Рада була інструментом інтеграції, а не просто партнерства.

Поки Україна іде до членства в Альянсі, вона потребує дієвих гарантій безпеки. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.

"Наразі зафіксовано, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно Плану дій щодо членства. І це справедливо. Дякую вам за це визнання. Окремо хочу звернути увагу на формулювання щодо «умов», до яких маємо прийти, щоб отримати запрошення в НАТО. Абсолютна більшість наших людей розраховує на конкретику щодо цих умов. Ми сприймаємо їх саме як безпекові умови. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але потім це буде наша спільна сила – коли Україна приєднається до Альянсу", – заявив він.

Учора президент різко розкритикував відсутність конкретики стосовно запрошення України до НАТО. Президент вважає "безпрецедентним і абсурдним", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. Він зазначив, що додавання якогось дивного формулювання про умови для запрошення схоже на відсутність готовності у НАТО запросити Україну та зробити її членом. А це означає можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.

У комюніке необхідність вступу через ПДЧ прибрали, але жодних термінів щодо вступу не надали – лише вказали, що Україна отримає запрошення до вступу, коли "члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані". Члени НАТО заявили, що Україні потрібні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Докладно про результати першого дня саміту та комюніке читайте в матеріалі LB.ua.