Україна може перемогти у війні з РФ до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, – Єрмак

Тим часом цьогорічний Вільнюський саміт демонструє російському агресору чіткий сигнал, що партнери України не просто вірять, а впевнені в перемозі України.

Під час дискусії з міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом та директором і CEO Atlantic Council Фредеріком Кемпом очільник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив впевненість, що Україна може перемогти у війні з РФ до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року.

Про це він повідомив у Telegram.

“Вільнюський саміт демонструє російському агресору чіткий сигнал: наші партнери не просто вірять, а впевнені в перемозі України. Президент Зеленський у перемовинах з партнерами досяг домовленостей щодо потужних оборонних пакетів. Окрім цього, з нашими партнерами говоримо щодо фундаменту гарантій безпеки на шляху України до НАТО. Наша задача - перемогти у війні. І я вірю, що до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми можемо перемогти”, – написав Єрмак про результати саміту НАТО у Вільнюсі для України.

Єрмак зауважує, що дуже важливо, щоб – після перемоги – у Вашинтоні Україна підписала чіткі гарантії безпеки, над фундаментом і розумінням яких зараз іде робота з партнерами, зокрема, у Вільнюсі. Бо від гарантій безпеки залежить безпекова ситуація в Європі.

“Ці гарантії діятимуть до нашого членства в НАТО, що залишається головною метою. Вони повинні не дати росії можливостей повторити агресію”, – написав глава Офісу президента.

Єрмак заявив, що Україна зробить все, щоб здивувати усіх у Вашингтоні за рік.

Нагадаємо, 11 липня НАТО опублікувала комюніке саміту. Жодних термінів вступу України: запрошення буде після реформ і коли всі погодять. В спільній заяві країн-членів багато йшлося про Україну та розвʼязану проти неї війну, але конкретики щодо запрошення до членства в Альянсі немає.

12 липня Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО: зброя, запрошення в Альянс, гарантії безпеки. Україна прагне отримати нову зброю для підтримки свого наступу.

Докладно про що домовилися і не домовилися члени НАТО у перший день саміту читайте в матеріалі LB.ua.