Сербія розслідує звинувачення США проти керівника розвідки країни, якого підозрюють у допомозі РФ

Сербія має розслідувати звинувачення США на адресу голови її розвідувального управління, але на її політику не впливатиме жодна іноземна держава.

Про це заявив президент країни Александр Вучич після того, як міністерство фінансів США наклало санкції на голову розвідки балканської країни, пише Bloomberg.

Олександр Вулін, соратник президента та директор Інформаційного агентства безпеки, перебуває під санкціями за можливу причетність до торгівлі наркотиками та зброєю, а також за допомогу Росії у підриві стабільності в регіоні.

“Дуже важливо провести розслідування”, − сказав Вучич журналістам у середу.

Він применшив звинувачення щодо наркотиків та торгівлі зброєю, заявивши, що підтримка Вулиним Кремля − це те, що спровокувало заходи США. “Санкції проти нього не були накладені за злочин чи корупцію. Санкції проти нього було введено через його ставлення до Російської Федерації”, − додав президент.

Сербія прагне вступити до Європейського Союзу, але на відміну від інших претендентів на членство на Західних Балканах не хоче вступати до НАТО, наполягаючи на своєму військовому нейтралітеті. Це також виняток для Європи, оскільки країна відмовляється приєднатися до санкцій проти Росії через напад на Україну, хоча засудив вторгнення Росії.

“Моєю політикою не керуватимуть ні американці, ні росіяни, ні хтось ще”, − сказав Вучич.

Нагадаємо, Вучич символічно пішов у відставку з посади голови своєї політичної партії на тлі масових вуличних протестів.