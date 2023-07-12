Уряд Угорщини обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО

Уряд Угорщини обговорить заявку Швеції на вступ до військового блоку НАТО на позачерговому засіданні пізніше цього тижня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на угорський телеканал ATV.

Кабінет прем’єр-міністра Віктора Орбана збереться на триденну сесію, на якій вони можуть узгодити дату голосування парламенту щодо ратифікації прагнень Швеції приєднатися до альянсу.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Орбан координував дії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Еродганом, а голосування в парламенті є лише технічним питанням.

Туреччина, єдиний інший член НАТО разом з Угорщиною, який ще не схвалив заявку Швеції, цього тижня погодилася підтримати членство скандинавської країни після місяців переговорів.

Нагадаємо, президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном. Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію.

Раніше повідомлялось що зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.