НАТО закликає Іран припинити передачу БпЛА Росії, - комюніке Вільнюського саміту Альянсу

Іранська підтримка російської війни проти України впливає на євроатлантичну безпеку.

Про це йдеться у комюніке Вільнюського саміту Альянсу.

“Ми закликаємо Іран припинити військову підтримку Росії, зокрема передачу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які використовувалися для нападу на критично важливу інфраструктуру, що спричинило численні жертви серед цивільного населення”, - йдеться в документі.

Також НАТО висловлює серйозну стурбованість “зловмисною діяльністю Ірану на території Альянсу”.

Крім того, Альянс закликає Іран утримуватися від дестабілізуючих дій - зокрема, від захоплення морських суден. Іран також має відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності та миру.

Нагадаємо, НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.