Міністр оборони Німеччини підтвердив, що Україна не отримає далекобійні крилаті ракети Taurus

"Якщо це роблять окремі партнери, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати нашу позицію", — сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях саміту НАТО у Вільнюсі підтвердив, що Україна не отримає далекобійні крилаті ракети Taurus, передає Tagesspiegel.

"Якщо це роблять окремі партнери, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати нашу позицію", — сказав Пісторіус.

Він додав, що не бачить місця для критики Німеччини, яка зараз є другим найбільшим прихильником України після США. "ППО України була б неможлива без нас", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus.

Опісля депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання цих ракет. За його словами, Taurus із дальністю до 500 кілометрів дозволили б нашій державі "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Згодом Борис Пісторіус під час візиту до Литви вкотре наголосив на незмінній позиції Німеччини щодо ненадання Україні ракет Taurus.