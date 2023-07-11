ЗСУ знищили три безпілотники "Ланцет"

Збройні сили України у вівторок, 11 липня, знищили три російські безпілотники "Ланцет".

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"11 липня в результаті бойової роботи, воїнами повітряного командування "Південь" знищено 3 російських ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Служба зв’язків з громадськістю зазначила, що мова йде про безпілотники "Ланцет".

Нагадаємо, що за минулу добу, 10 липня, Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки, вертоліт та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія окупантів втратила близько 235 020 осіб.