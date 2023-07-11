Окупанти посилюють репресії проти жителів Генічеська на Херсонщині

У Генічеську на Херсонщині набирають оберти репресії проти громадян України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, потрапити “на підвал” стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки", - розповіли в командуванні.

Крім цього, окупанти погрожують населенню, що у разі відсутності російського паспорта, людей примусово депортують до Сибіру та конфіскують усе майно.

Нагадаємо, партизанський рух “Атеш” раніше повідомляв, що росіяни проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка на Херсонщині. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють та катують місцевих.

Крім того, на Луганщині окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території.