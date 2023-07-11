За хабарництво судитимуть посадовця Одеської ОВА

Він вимагав гроші від підприємця за виділення в оренду земельних ділянок.

Перед судом постане один із керівників структурного підрозділу Одеської обласної військової адміністрації за підозрою в хабарництві.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Під час досудового розслідування встановили, що посадовець вимагав та фактично отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі $40 тисяч від суб’єкта господарської діяльності за виділення в оренду земельних ділянок на території області.

Зловмиснику інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила, що керівника апарату голови Одеської ОВА підозрюють у розкраданні понад 7 млн грн на будівництві селищних лікарень. Також спецслужба встановила, що до схеми причетний радник мера Вишневого Київської області.

Днями Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена з Одещини, який намагався дати хабар співробітникам СБУ в розмірі €90 тисяч.