На Таврійському напрямку 19 росіян здалися у полон

Минулої доби на Таврійському напрямку в полон здались 19 російських військових.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Минулої доби відбулися 15 бойових зіткнень і всі переважно у районі Мар’їнки. Ворог несе суттєві втрати і здається у полон. Минулої доби ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб. За попередню добу було 10 полонених. Це вперше зафіксовано таку велику кількість полонених саме в літній період", - сказав Шершень.

За його словами, ця вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога.

Речник уточнив, що ЗСУ перебувають в активній обороні в районі Мар'їнки та Авдіївки і не допускають захоплення ворогом Мар’їнки.

Нагадаємо, що під Бахмутом бійці 3-ї окремої штурмової бригади захопили ротний опорний пункт окупантів.