На Чернігівщині угрупування рекетирів викрадало мешканців і вимагало гроші за неіснуючі борги, – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) заявила про знешкодження угруповання рекетирів, яке викрадало мешканців Чернігівщини і розхитувало ситуацію на прикордонні з РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Служба безпеки нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Чернігівської області. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з жителями прикордонного регіону, а потім вимагали з них гроші за “врегулювання спору”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бандити мали власну мережу інформаторів, через яку отримували відомості щодо потенційних жертв. Діяльність угруповання створювала реальні передумови для розхитування внутрішньо-політичної обстановки у прикордонному з РФ північному регіоні.
Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників банди на спробі викрадення місцевого жителя, якому рекетири «намалювали борг» у майже 100 тис. грн.
Встановлено, що у разі відмови платити банді її учасники викрадали людей, а потім відвозили у заздалегідь підготовлені місця і піддавали жорстоким тортурам. Кримінальники катували людей і обіцяли припинити знущання тільки у разі негайного перерахування коштів на банківські рахунки фігурантів.
Крім того, зловмисники знищували майно громадян шляхом підпалів на території інших регіонів. Лише за декількома фактами, які задокументували правоохоронці, зловмисники «вибили» з громадян більше 200 тис. грн.
За даними слідства, фігурантами є мешканці обласного центру, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). Всі вони перебувають під вартою.
Перевіряється причетність учасників банди до вчинення інших злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, цієї зими правоохоронці знешкодили групу вимагачів неіснуючих боргів з мешканців Дніпра. Підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою без права внесення застави.