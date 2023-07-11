На Херсонщині в річці Дніпро гранично допустима концентрація речовин не перевищена, – ОВА

Проте є перевищення в 1,7 раза біохімічного споживання кисню.

На Херсонщині в річці Дніпро гранично допустима концентрація речовин не перевищена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Екологи провели дослідження стану водойм Херсонщини. У Дніпрі гранично допустима концентрація речовин не перевищена. Йдеться про норми для задоволення господарсько-побутових потреб населення”, – йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що в пробах, відібраних 10 липня, нафтопродуктів не виявлено. Розчинний кисень складає 5,60 мг/куб. дм при нормі не менше 4,00 мг/куб. дм. Проте є перевищення в 1,7 раза біохімічного споживання кисню.

Нагадаємо, декілька днів тому МОЗ повідомило, що у Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. Йдеться про території, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.