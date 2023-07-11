Спецпризначенці знищили російський БТР ударом українського FPV-безпілотника "Пегас". Відео

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російський БТР ударом FPV-безпілотника українського виробництва "Пегас".

Відео влучання опублікував віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що безпілотники відіграють одну з ключових ролей у війні технологій.

"Тож продовжуємо запезпечувати військових безпілотниками. І робимо все, щоб ще більше «пташок» українського виробництва отримали контракти та масштабували виробництво", – закликав він.

Допомогти спільному проєкту Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24 "Армія дронів" можна за посиланням.

FPV-дрони (First Person View) супроводжують зброю до ворожої цілі та вимагають ретельної підготовки операторів. Станом на кінець травня БпЛА українського виробництва "Пегас" мали 13 підрозділів Сил оборони України. Виробник поки презентував сім моделей багаторазових безпілотників Pegasus: два варіанти Arms 25 та один – Arms 20, а також Point Р10, Гібрид Н400, М450 і Hard-8MF. Усі вони здатні летіти зі швидкістю 50-75 км/год на висоті близько 400 метрів та скидати боєприпаси загальною вагою до 20 кг, а М450 та Hard-8MF (висота польоту понад 2 км) – до 50-60 і навіть 80 кілограмів, писала "Армія inform".

Ці безпілотники мають літієві акумулятори, електричні мотори або бензинові генератори. Навігація цих БПЛА здійснюється за допомогою GPS/Glonass/Baidu, а також передбачений політ без супутників, в ручному режимі, по точках, по координатах, в автоматичному режимі, під завадами РЕБ, під «обстрілами» протидронних пристроїв тощо. Дрони обладнані сучасними оптичними камерами з 10-20-кратним зумом та тепловізорами.